Meteo, Maltempo in Italia: allerta arancione in Sicilia, allerta gialla in diverse regioni

Oggi, domenica 9 febbraio 2025, l'Italia è interessata da una nuova ondata di maltempo. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo arancione per la Sicilia, dove sono previsti temporali e forti venti. L'avviso, valido fino alle 24:00 di oggi, indica precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli significativi sui settori orientali dell'isola. I venti saranno localmente forti dai quadranti sud-orientali, in rotazione da nord-ovest sul settore occidentale. I mari saranno molto mossi, con progressiva attenuazione nel corso della giornata; lo Stretto di Sicilia e lo Ionio rimarranno molto mossi.

È stata inoltre diramata un'allerta gialla su gran parte della Toscana e su alcune aree di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Calabria. Le condizioni meteorologiche avverse potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche in queste regioni. Si raccomanda di consultare il sito del Dipartimento della Protezione Civile per aggiornamenti e per le norme di comportamento da adottare in caso di maltempo.

In Emilia-Romagna, l'allerta gialla riguarda le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna, con particolare attenzione alle piene dei fiumi. Si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio persistente, soprattutto sui rilievi centrali ed occidentali. Le precipitazioni potrebbero causare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua e fenomeni franosi nelle zone montane centro-occidentali.

Si consiglia alla popolazione delle aree interessate di prestare attenzione agli aggiornamenti meteorologici e alle indicazioni delle autorità locali.

Maltempo in arrivo: calo delle temperature, piogge e neve nel weekend in Italia - Un'ondata di maltempo sta per interessare l'Italia, con un significativo calo delle temperature e condizioni meteorologiche avverse. Secondo le previsioni, nel fine settimana si verificherà un "duplice attacco ciclonico" che porterà piogge e rovesci al Sud e nevicate al Nord.

Previsioni meteo per il weekend: neve in pianura e maltempo diffuso - Dopo una settimana di tempo stabile, si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalla serata di venerdì 7 febbraio 2025. Secondo le previsioni, due cicloni influenzeranno il clima del fine settimana: uno porterà aria fredda dalla Russia verso il Nord Italia, mentre l'altro convoglierà correnti umide di scirocco dal Nordafrica verso le regioni centro-meridionali.

Maltempo: allerta meteo gialla in otto regioni del Sud Italia - Oggi, lunedì 3 febbraio 2025, la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per diverse regioni del Sud Italia. Sono previsti temporali e forti venti su tutto il Meridione, comprese le isole, nonché in Abruzzo e Molise. In particolare, si attendono venti da forti a burrasca sud-orientali sulla Sicilia, con estensione a Calabria e Puglia, e possibili mareggiate lungo le coste esposte.