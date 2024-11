Roma-Bologna: orario, probabili formazioni e dove seguirla in diretta

La Roma torna in campo oggi, domenica 10 novembre 2024, alle ore 15:00, affrontando il Bologna allo Stadio Olimpico. Dopo il deludente pareggio in Europa League contro l'Union Saint-Gilloise, che ha relegato i giallorossi al ventesimo posto nella classifica generale, la squadra guidata da Ivan Juric cerca riscatto in campionato. Il Bologna, reduce dalla sconfitta interna in Champions League contro il Monaco, si presenta con una partita da recuperare contro il Milan e precede la Roma di due punti in classifica: 15 punti per i rossoblù di Vincenzo Italiano contro i 13 dei capitolini. Questo incontro potrebbe risultare decisivo per il futuro di Juric sulla panchina giallorossa.

Probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Koné, Le Fée, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. Allenatore: Juric.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile sia su smart TV sia in streaming tramite l'applicazione e la piattaforma web. Gli abbonati potranno seguire il match collegandosi tramite app su smart TV oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.