Torino-Napoli Serie A: orario, formazioni ufficiali e dove seguirla in diretta tv e streaming

Torna in campo il Napoli per la settima giornata di Serie A. Oggi, sabato 18 ottobre, la squadra di Antonio Conte affronta il Torino in trasferta, in una sfida trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn.

Gli azzurri arrivano all’appuntamento forti del successo ottenuto contro il Genoa al Maradona, risultato che ha permesso loro di mantenere la vetta della classifica con 15 punti. Il Torino di Baroni, invece, è reduce dal pirotecnico 3-3 dell’Olimpico contro la Lazio e occupa attualmente il sedicesimo posto a quota 5.

Il fischio d’inizio di Torino-Napoli è previsto per oggi alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino.

Probabili formazioni

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simeone, Vlasic.Allenatore: Baroni.

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Neres, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Hojlund.Allenatore: Conte.

Dove vedere Torino-Napoli

La partita sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Dazn, accessibile tramite smart tv o dispositivi compatibili. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app ufficiale di Dazn.