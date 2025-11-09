Ballando con le stelle, Magnini si sfoga in diretta: Lasciate fuori mia moglie

Filippo Magnini torna al centro dell’attenzione a Ballando con le stelle dopo il suo paso doble eseguito con la ballerina Alessandra Tripoli. L’ex campione di nuoto reagisce in modo deciso ai commenti ricevuti dalla giuria, sentendosi messo particolarmente sotto esame.

“Ho l’impressione che con me siate più severi”, afferma rivolgendosi ai giudici. “Fate notare ogni minimo difetto. Io non sono Roberto Bolle, sono un concorrente come gli altri. Non capisco cosa vi aspettate”. Nonostante lo sfogo, la coppia ottiene comunque una somma di 42 punti, tra i punteggi più alti della puntata.

La tensione, però, non si placa. Magnini decide di togliersi quello che definisce “un sassolino dalla scarpa”: “Ho visto clip bellissime per altri concorrenti. Io sono stato l’unico a cui è stato fatto un riferimento a mia moglie. Questa cosa non mi è piaciuta. È stato detto che se lei è qui ballo male e se non c’è ballo bene”.

A quel punto interviene Selvaggia Lucarelli: “Chi ha nominato tua moglie?”. Magnini però preferisce non fare nomi: “Chi deve capire, capisce. Dico solo: smettetela. Mandatemi via se volete, ma questa cosa era da chiarire”.

Il riferimento rimanda a quanto accaduto nelle settimane precedenti, quando si era parlato di presunti malumori di Giorgia Palmas riguardo al rapporto tra Magnini e la sua partner di ballo. Voci alimentate da alcune osservazioni della giuria, che aveva elogiato la performance della coppia ma aveva anche sottolineato una certa “freddezza” dell’ex nuotatore.

Guillermo Mariotto, in particolare, aveva ironizzato dicendo: “Se c’è Giorgia in studio, Filippo non si scioglie”. Magnini aveva già risposto pubblicamente: “Non è così. Io e Giorgia ci amiamo profondamente. Semplicemente faccio fatica a esternare le emozioni in un contesto che non mi appartiene”.

In quella occasione, Palmas non era presente in studio perché rimasta a casa con la figlia Mia.