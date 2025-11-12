Filippo Magnini ironizza dopo lo scontro con la giuria di Ballando con le stelle: So già quando uscirò

Nuovo capitolo nella tensione tra Filippo Magnini e la giuria di Ballando con le stelle. Dopo l’acceso confronto andato in onda sabato 8 novembre, l’ex campione di nuoto è tornato a far parlare di sé con un video ironico pubblicato sui social, che molti hanno interpretato come un velato messaggio ai giurati del programma di Rai 1.

Durante le prove con la maestra Alessandra Tripoli, Magnini ha registrato un videomessaggio dal tono sarcastico, dichiarando: “Da ogni situazione bisogna prendere il lato positivo e questa settimana il lato positivo è che ballerò di più…”. Poi, con un sorriso, ha aggiunto: “E te ne dico un’altra: so già quando uscirò, e cioè per primo, allo spareggio. Quasi tutto positivo, quasi... ora sotto, perché dobbiamo preparare tre balli in quattro giorni”.

Leggi anche Classifica Ballando con le Stelle: esplode la polemica sulla settima puntata

Nel prossimo appuntamento con Ballando con le stelle, Magnini sarà chiamato a sfidare Andrea Delogu – di ritorno dopo due settimane di assenza – e Marcella Bella. Un duello che si preannuncia acceso, anche alla luce delle polemiche delle ultime settimane.

Il video è stato percepito dal pubblico come un riferimento diretto alle tensioni con la giuria, nate dopo lo scontro in diretta durante l’ultima puntata. Magnini aveva espresso apertamente il proprio disappunto per le valutazioni ricevute, affermando: “Ho l’impressione che a me facciate le pulci. Fate notare sempre qualcosa che non va, a prescindere dai voti. Io non sono Roberto Bolle, sono un concorrente. Non capisco cosa pretendiate da me”.

L’ex nuotatore aveva poi rincarato la dose con parole ancora più dirette: “Mi devo togliere un sassolino e fare il rosicone fino alla fine. Ho visto clip bellissime per altri concorrenti, penso di essere stato l’unico a cui qualcuno ha rotto le scatole facendo riferimento a mia moglie. Quello che ho sentito non mi è piaciuto: ‘Se lei è qui balli male, se non c’è balli bene’...”.

Un botta e risposta che continua a infiammare il pubblico e alimentare la curiosità sulla prossima esibizione di Filippo Magnini, sempre più protagonista – dentro e fuori dalla pista da ballo.