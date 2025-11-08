Raffaella Fico annuncia la gravidanza a Verissimo: Sto vivendo l'amore vero

Raffaella Fico ha rivelato di essere incinta durante la sua ospitata a Verissimo. La modella ha raccontato di vivere questo momento con grande emozione, spiegando come questa nuova attesa sia per lei un’esperienza completamente diversa.

“Per me è come se fosse tutto nuovo, super emozionante. Non ricordo quasi nulla della mia prima gravidanza”, ha condiviso nel talkshow. Fico diventerà mamma per la seconda volta: la showgirl è già madre di Pia, nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli.

Oggi la modella ha ritrovato la serenità accanto a Armando Izzo, 33 anni, difensore del Monza. “Finalmente è arrivato nella mia vita l’amore vero, quello bello. È arrivato quando non lo cercavo. Quello che provo per lui non l’ho mai provato prima. È come riscoprire l’amore per la prima volta”.

Alla domanda su un possibile matrimonio, Fico ha lasciato uno spiraglio aperto: “Potrebbe esserci, ma vedremo più in là”.