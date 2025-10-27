Formula 1, trionfo di Lando Norris al Gp del Messico: Leclerc secondo, Verstappen terzo

Lando Norris conquista il Gran Premio del Messico e balza in testa alla classifica Piloti di Formula 1. Sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez, il pilota inglese della McLaren ha dominato la gara di domenica 26 ottobre, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen.

Grande prestazione anche per Oliver Bearman, quarto con la Haas, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Grazie a questo risultato, Norris supera proprio Piastri in vetta al Mondiale, con un solo punto di vantaggio. Seguono le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, mentre Lewis Hamilton chiude ottavo con la Ferrari. Nono Esteban Ocon e decimo Gabriel Bortoleto, che completa la top ten.

Ordine d’arrivo del Gran Premio del Messico:

1. Lando Norris (McLaren)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Oliver Bearman (Haas)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Kimi Antonelli (Mercedes)

7. George Russell (Mercedes)

8. Lewis Hamilton (Ferrari)

9. Esteban Ocon (Haas)

10. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

11. Yuki Tsunoda (Red Bull)

12. Alexander Albon (Williams)

13. Isack Hadjar (Racing Bulls)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Pierre Gasly (Alpine)

16. Franco Colapinto (Alpine)

Classifica Piloti dopo il Gran Premio del Messico: