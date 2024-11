Gp Brasile: Piastri in pole per la Sprint Race davanti a Norris, Leclerc terzo

Oscar Piastri ha conquistato la pole position per la Sprint Race del Gran Premio del Brasile di Formula 1, registrando un tempo di 1'08"899. Il pilota australiano della McLaren ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris, che aveva dominato le prime due sessioni di qualifiche. Charles Leclerc, al volante della Ferrari, partirà dalla terza posizione, seguito da Max Verstappen su Red Bull e dall'altra Ferrari di Carlos Sainz. George Russell della Mercedes ha ottenuto il sesto tempo, mentre Pierre Gasly, Liam Lawson, Alexander Albon e Oliver Bearman completano la top ten.

La sessione di qualifiche è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un cielo che si è annuvolato e temperature in calo rispetto alle prove libere. Questo ha reso la scelta delle gomme e la strategia di gara particolarmente cruciali. Piastri ha espresso soddisfazione per la sua performance, sottolineando la complessità della sessione e l'importanza di mantenere la concentrazione.

La Sprint Race, prevista per domani, assegnerà punti validi per il campionato e determinerà la griglia di partenza per la gara principale di domenica. Con le McLaren in prima fila e le Ferrari e Red Bull subito dietro, si preannuncia una competizione intensa sul circuito di Interlagos. Da notare che Max Verstappen, leader del campionato, dovrà scontare una penalità di cinque posizioni in griglia per la gara di domenica, a causa dell'utilizzo di componenti del motore oltre il limite consentito.

La Sprint Race rappresenta un'opportunità significativa per i piloti di guadagnare punti extra e migliorare la propria posizione in griglia per la gara principale. Con le condizioni meteorologiche imprevedibili e le strategie di gara in evoluzione, il Gran Premio del Brasile si prospetta come uno degli eventi più avvincenti della stagione di Formula 1.