Sanremo 2025, Carlo Conti verso l'aumento dei Big in gara

Il cast dei Big in gara al Festival di Sanremo 2025 potrebbe essere più numeroso rispetto alle previsioni iniziali. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse, ha lasciato intendere che la selezione si sta rivelando più complessa del previsto.

Intervenendo durante la presentazione di Sanremo Giovani, Conti ha spiegato che il numero stabilito sarebbe dovuto essere 26, ma la qualità e l’eterogeneità delle proposte ricevute stanno rendendo difficile una scelta così ristretta. «Il numero dei Big dovrebbe essere 26, ma credo di non riuscire a stare nei limiti che ci siamo dati. Penso di arrivare a 28. La scelta è davvero difficile», ha dichiarato.

La selezione dei brani e degli artisti sta influenzando anche i tempi di annuncio del cast. Conti avrebbe voluto svelare l’elenco il 23 novembre, evitando la sovrapposizione con la finale dello Zecchino d’Oro, in programma il 30 novembre, evento di cui è anch’esso conduttore e direttore artistico.

«La mia intenzione sarebbe quella di annunciare i nomi il 23 novembre», ha spiegato. «Cercherò di farcela, ma già so che non ci riuscirò. Molto probabilmente l’annuncio avverrà il 30 novembre. Avrò bisogno di un’altra settimana di insonnia per decidere».

Il termine ultimo per la presentazione dei brani è fissato al 17 novembre, data che sancirà l’inizio della fase finale di definizione del cast che salirà sul palco dell’Ariston a febbraio.