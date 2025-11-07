Sinner incanta Torino: allenamento speciale con Alcaraz alle Atp Finals

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono arrivati a Torino per prepararsi alle ATP Finals. Oggi, venerdì 7 novembre, è previsto un allenamento molto atteso tra i due giocatori, questa volta in forma di scambio amichevole, dopo una stagione in cui si sono spartiti i tornei del Grande Slam e si contendono il primato nel ranking mondiale.

Sinner è tornato numero uno dopo il successo a Parigi e l’incontro con Alcaraz nei corridoi e tra i campi dell’Inalpi Arena è stato cordiale, tra sorrisi, abbracci e battute sul golf. I due si rivedranno sul campo per un allenamento che ha già catturato l’attenzione degli appassionati.

Intanto, lo spagnolo ha assistito a uno degli allenamenti di Sinner, restando colpito dalla sua intensità. Durante uno scambio con l’australiano Alex De Minaur, inserito nel gruppo di Alcaraz insieme a Djokovic e Fritz, Sinner ha impressionato per ritmo e precisione, chiudendo lo scambio con un dritto diagonale dopo aver lavorato il punto da fondo.

Alcaraz, presente sul centrale dell’Inalpi Arena, ha osservato senza distogliere lo sguardo, asciugamano tra le mani e occhi spalancati. La sua reazione è diventata rapidamente virale, alimentando l’attesa per il loro confronto diretto alle Finals, appuntamento che potrebbe aggiungere un nuovo capitolo alla loro rivalità stagionale.