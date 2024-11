ATP Finals Torino 2024: Sinner sfida Medvedev e Fritz, evitato Alcaraz

Il sorteggio dei gironi per le ATP Finals 2024, che si terranno a Torino dal 10 al 17 novembre, ha delineato le sfide che attendono i migliori tennisti del mondo. Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking mondiale, guiderà il Gruppo Ilie Nastase, evitando così un confronto diretto nella fase a gironi con Carlos Alcaraz, inserito nel Gruppo John Newcombe.

Gruppo Ilie Nastase:

- Jannik Sinner

- Daniil Medvedev

- Taylor Fritz

- Alex De Minaur

Gruppo John Newcombe:

- Alexander Zverev

- Carlos Alcaraz

- Casper Ruud

- Andrey Rublev

Nel Gruppo Ilie Nastase, Sinner affronterà Daniil Medvedev, noto per il suo stile di gioco solido e imprevedibile, Taylor Fritz, semifinalista a Torino nel 2022, e Alex De Minaur, riconosciuto per la sua velocità e tenacia sul campo. Queste sfide rappresentano un banco di prova significativo per l'italiano, che punta a confermare il suo stato di forma eccezionale.

Il Gruppo John Newcombe vede la presenza di Alexander Zverev, recente vincitore del Masters 1000 di Parigi-Bercy, Carlos Alcaraz, giovane talento spagnolo in ascesa, Casper Ruud, finalista in diversi tornei del Grande Slam, e Andrey Rublev, subentrato a Novak Djokovic dopo il ritiro del serbo per infortunio. Questo gruppo si preannuncia altamente competitivo, con match che potrebbero riservare sorprese e spettacolo.

Le ATP Finals rappresentano l'evento conclusivo della stagione tennistica, riunendo i migliori otto giocatori del circuito. Il torneo si svolgerà presso la Inalpi Arena di Torino, offrendo agli appassionati l'opportunità di assistere a incontri di altissimo livello. La formula prevede una fase a gironi, con i primi due classificati di ciascun gruppo che accederanno alle semifinali, culminando nella finale che determinerà il campione dell'edizione 2024.

Per gli appassionati italiani, la partecipazione di Sinner rappresenta un motivo di grande orgoglio e interesse, con la speranza di vederlo protagonista fino all'ultimo atto del torneo. Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, permettendo a tutti di seguire da vicino le gesta dei campioni in campo.

Con un montepremi complessivo di 15.250.000 dollari, le ATP Finals offrono non solo prestigio ma anche un incentivo economico significativo per i partecipanti. Il vincitore imbattuto potrebbe guadagnare fino a 4.881.500 dollari, rendendo ogni match cruciale per le ambizioni dei giocatori.

L'attesa per l'inizio del torneo è alta, con gli occhi puntati su Torino, pronta a ospitare uno degli eventi più importanti del calendario tennistico internazionale.