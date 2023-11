Red Dead Online: Giorno del Ringraziamento con Bonus per Commercianti

FESTEGGIA IL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO IN RED DEAD ONLINE CON I BONUS PER COMMERCIANTI



Ricompense doppie sulle vendite da Commerciante, Oro triplo sugli scambi di esperienza da Commerciante, abbigliamento a tempo limitato e altro ancora





Il Giorno del Ringraziamento si avvicina e con esso lo spirito di comunità e gli abbondanti raccolti riempiono le nostre giornate. Radunatevi intorno al fuoco, preparate generosi stufati e procuratevi delle carcasse di tacchino per prepararvi a una calda stagione festiva. I Commercianti possono approfittare delle ricompense maggiorate e di una serie di bonus per Commercianti per procurarsi tutto il necessario e far sì che le feste siano celebrate a dovere.



Da segnalare inoltre il ritorno di alcuni capi d'abbigliamento per un periodo di tempo limitato, una nuova rotazione per la Serie in evidenza e un abito ispirato dalla community degno di un commerciante di successo.



BONUS PER COMMERCIANTI



L'inverno si avvicina e sale la domanda di pelli e pellicce, così i Commercianti hanno la possibilità di ottenere RDO$, PE del personaggio e PE del Ruolo doppi su tutte le vendite da Commerciante. Nel frattempo, chi si procura carcasse, pelli e pellicce perfette otterrà una quantità doppia di materiali da Commerciante, a tutto vantaggio dell'attività in società con Cripps. Ottenendo abbastanza materiali da raggiungere lo stato In abbondanza in un momento qualsiasi di questo mese si riceverà un’offerta per il 40% di sconto su un articolo per Commercianti Principianti o Promettenti (tutte le ricompense e le offerte saranno consegnate entro 72 ore dal completamento).





I Commercianti potranno raccogliere i ricchi frutti del proprio onesto lavoro ricevendo Oro triplo sugli scambi con esperienza da Commerciante nella sezione Ricompense del menu Progressi e RDO$, PE e PE del Ruolo doppi per la partecipazione all'evento Free Roam La via del commercio. Completa un evento Free Roam La via del commercio entro il 4 dicembre per ricevere una ricompensa di 1.000 PE da Commerciante extra.





BONUS DELLA SETTIMANA DEL RINGRAZIAMENTO



Effettua l'accesso per giocare a Red Dead Online durante la settimana del Ringraziamento (21-27 novembre) per ricevere 3 unità di medicine potenti, carne di selvaggina di grossa taglia, menta campestre, origano e timo selvatico oltre a 3 unità di sieri speciali, carne tenera d'uccello, pasto per cavalli e unguento per cavalli... l'essenziale per dei festeggiamenti saporiti e sazianti.





E a proposito di pasti sostanziosi, i Commercianti che proveranno a soddisfare l'accresciuta domanda di carne di tacchino per le feste verranno ricompensati con RDO$ e PE quintupli sulle vendite di carcasse di tacchino per tutta la settimana.





RITORNO DI CAPI D'ABBIGLIAMENTO A TEMPO LIMITATO



I residenti più attenti all'eleganza e desiderosi di diversificare il proprio guardaroba possono approfittare del ritorno per questo mese in Red Dead Online di alcuni capi d'abbigliamento a tempo limitato, acquistabili presso i sarti aderenti o tramite il catalogo Wheeler, Rawson & Co. entro il 4 dicembre:





Abito Il Danube | Abito Il Tasman



Cappello da cosacco | Cappello Dillehay | Tuba con piume | Cappello Folwell | Cappello con gardenie | Cappello Manteca | Berretto a quadrettoni | Cappello di procione | Tuba di armadilloSoprabito Eberhart | Gonna con orlo rialzato | Gilet Morales | Soprabito da mattina | Poncho Prieto | Gilet Ortega Pantaloni Carver | Calze rammendate | Mini chaps in pelle | Chaps Shaffer Stivali Bowyer | Guanti di pelliccia | Stivali Strickland | Guanti da bosco





RICOMPENSE PER COMMERCIANTI



Un mese intero di grandi opportunità attende, fino al 4 dicembre, i Commercianti desiderosi di incrementare le ricompense per il proprio contributo alla crescita dell'economia della frontiera, comprese offerte per articoli da Commerciante scontati, PE e altro ancora:





I Commercianti che effettueranno l'accesso per giocare a Red Dead Online riceveranno 25 unità di merci da Commerciante. Completando la ricetta giornaliera di Cripps si riceverà un'offerta per il 30% di sconto su un articolo per Commercianti Affermati o Provetti.





I giocatori potranno anche ottenere il Cappello Owanjila nero completando una Sfida giornaliera da Commerciante per quattro giorni di fila e il Cappello Lister rosso creando un oggetto nel proprio accampamento.





La costanza è essenziale per il successo di un'attività commerciale, quindi non trascurare le vendite, o i tuoi fedeli clienti potrebbero rivolgersi altrove. Completa una vendita da Commerciante ogni settimana per ricevere le seguenti ricompense:





7-13 novembre: Cappello Owanjila rosso

14-20 novembre: una ricompensa per una Mappa del tesoro della spiaggia di San Luis

21-27 novembre: Cappello Lister bianco e nero

28 novembre - 4 dicembre: un'offerta per il 50% di sconto su una selezione di soprabiti

7-13 novembre: Serie Arco e frecce

14-20 novembre: Serie di Sparatorie (estrema)

21-27 novembre: Serie di Blackwater

28 novembre - 4 dicembre: Nemico pubblico (estrema)

Cappello Kennedy

Cravatta

Spolverino di bisonte

Gilet attillato (donna), Gilet dentellato a doppiopetto (uomo)

Camicetta Iniesta (donna), Camicia Corrales (uomo)

Guanti Helsby

Pantaloni borchiati

Stivali Roper logori

RDO$, ORO E PE DOPPI NELLA SERIE IN EVIDENZALa Serie in evidenza di questo mese include quattro modalità diverse che richiederanno di affrontare gli avversari da un capo all'altro della regione. Darsi da fare per proteggere il proprio territorio e lottare per i propri connazionali varrà RDO$, Oro e PE doppi fino al 4 dicembre:ABITO GRATUITO ISPIRATO DALLA COMMUNITYL'abito di questo mese, realizzato dalla mente creativa dell’utente YouTube witch's luck, unisce passato e presente con un tocco di modernità per reinterpretare il classico look da cowboy. Proponiti con stile riscattando i seguenti articoli dai sarti aderenti o tramite il catalogo Wheeler, Rawson & Co. entro il 4 dicembre:SCONTI:





Tavolo da macellaio – 5 Gold Bars off

Carro da caccia – 30% off

Articoli da commerciante – 30% off

Belga da tiro – 30% off

Note: cucina efficiente – 30% off

Bandoliere doppie – 30% off

Note sui tonici selezionate – 30% off

Bandiere e temi per l’accampamanto – 40% off

Fucili – 40% off

Munizioni per fucili a canna liscia – 40% off

