ATP Finals 2025: sorteggiati i gironi, Sinner con Zverev. Alcaraz trova Djokovic

Prendono forma le ATP Finals 2025, in programma a Torino a partire da domenica. Nella giornata di giovedì 6 novembre sono stati definiti i due gironi del singolare maschile del Torneo dei Maestri, appuntamento conclusivo della stagione del tennis mondiale.

Jannik Sinner è stato inserito nel gruppo “Borg” insieme a Alexander Zverev, Ben Shelton e uno tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. Quest’ultimo potrebbe ancora conquistare l’ultimo posto disponibile superando il canadese nella Race, a patto di trionfare nel torneo 250 di Atene. In caso di successo, si aprirebbe così il possibile derby tutto azzurro a Torino.

Nel gruppo “Connors” sono stati sorteggiati Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, accompagnati da Taylor Fritz e Alex De Minaur. Un raggruppamento che promette equilibrio tecnico e sfide di grande fascino tra campioni affermati e giocatori in forte crescita.