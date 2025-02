James Bond trova una nuova casa: Amazon MGM assume il controllo creativo del franchise

In un cambiamento significativo per l'industria cinematografica, Amazon MGM Studios ha acquisito il controllo creativo del franchise di James Bond. Questo avviene dopo l'acquisizione di MGM da parte di Amazon nel 2022 per 8,45 miliardi di dollari . Gli storici produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno deciso di fare un passo indietro, mantenendo la co-proprietà del franchise ma cedendo la guida creativa ad Amazon MGM.

Michael G. Wilson, coinvolto nella produzione di James Bond per quasi sei decenni, ha annunciato il suo ritiro per dedicarsi a progetti artistici e di beneficenza. Barbara Broccoli, che ha ereditato la gestione del franchise dal padre Cubby Broccoli, ha dichiarato l'intenzione di concentrarsi su altri progetti, dopo aver collaborato con quattro attori che hanno interpretato 007 .

L'ultimo film della serie, "No Time to Die" del 2021, ha segnato l'addio di Daniel Craig nel ruolo di James Bond, incassando 774 milioni di dollari al botteghino . Con il passaggio del controllo creativo ad Amazon MGM, l'attenzione si sposta sulla scelta del nuovo interprete di 007 e sulla direzione futura del franchise.

Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha coinvolto i fan chiedendo sui social media chi dovrebbe essere il prossimo James Bond . Questa interazione suggerisce un approccio più orientato al pubblico per il futuro della serie.

La transizione rappresenta una nuova era per James Bond, con Amazon MGM pronta a portare il celebre agente segreto verso nuove avventure, mantenendo viva l'eredità costruita in oltre sei decenni di storia cinematografica.

