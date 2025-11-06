Elezioni regionali Campania, ritiro improvviso: Maria Rosaria Boccia lascia la corsa dopo un nuovo avviso di garanzia

Maria Rosaria Boccia ha annunciato il ritiro dalla corsa alle elezioni regionali in Campania previste per il 23 e 24 novembre. La decisione è stata comunicata in una lettera inviata a Stefano Bandecchi, leader della lista Dimensione Bandecchi, durante un incontro elettorale a Pompei (Napoli).

"Con grande dolore ma con altrettanta consapevolezza, ho deciso di ritirare la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania", scrive Boccia nella lettera. L’annuncio arriva dopo la notifica di un secondo avviso di garanzia nell’arco di poco più di un anno. "È stata una notizia che, pur non sorprendendomi del tutto, mi ha profondamente ferita. Non avrei la forza di affrontare nuovamente un simile calvario", aggiunge l’imprenditrice.

L’influencer e imprenditrice campana è già coinvolta in un altro procedimento giudiziario a seguito della denuncia da parte dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che l’ha accusata di stalking e minacce. Il processo relativo a tale vicenda è fissato per il 9 febbraio 2026.