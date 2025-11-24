Reazioni Politiche dopo le Elezioni Regionali in Campania, Puglia e Veneto

La vittoria di Alberto Stefani alla guida della Regione Veneto ha generato le prime reazioni da parte dei leader nazionali. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato il risultato sui social, parlando di un successo costruito grazie al lavoro e alla credibilità della coalizione. Ha accompagnato il messaggio con una foto accanto al nuovo governatore veneto, rivolgendogli complimenti e auguri per le sfide future.

Meloni ha esteso le congratulazioni anche a Antonio Decaro, eletto in Puglia, e a Roberto Fico, nuovo presidente della Regione Campania, auspicando che possano svolgere al meglio il proprio mandato nell’interesse dei cittadini che rappresenteranno.

Leggi anche Elezioni regionali: Meloni plaude alla vittoria di Stefani e si congratula con Decaro e Fico

Nel suo messaggio, la premier ha ringraziato inoltre Edmondo Cirielli, Luigi Lobuono, tutti i candidati e gli esponenti del centrodestra che si sono impegnati nella tornata elettorale, sottolineando il contributo collettivo alla competizione regionale.