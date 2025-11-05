MSI anticipa il Black Friday

Sconti fino a 1000 euro su una selezione di laptop premium

Prezzi ridotti fino al 33% su modelli per lavoro, creatività e gaming: quest’anno le offerte MSI arrivano in anticipo

Per gli utenti che non vogliono aspettare il Black Friday di Amazon, MSI lancia oggi una promozione esclusiva con sconti fino al 33%, validi su una selezione dei suoi notebook più performanti. Dai modelli per il lavoro e la produttività fino ai laptop da gaming di ultima generazione, questa è l’occasione ideale per acquistare in anticipo un portatile di qualità a un prezzo irripetibile con sconti che vanno da 200 a 1000 euro.

Studenti, professionisti e quanti sono alla ricerca di un prodotto per supportare la propria produttività o per la creatività troveranno modelli selezionati per offrire fino a 400 euro di sconto. Il Modern 15 B7M-466IT è un laptop sottile e versatile, ideale per studenti e professionisti, e offre ottime prestazioni in mobilità con un design leggero ed elegante. La variante Modern 15 F13MG-075IT con processore Intel e autonomia estesa è invece perfetta per chi lavora in movimento e cerca un mix di potenza ed efficienza. Il laptop MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-064IT offre prestazioni al top per i creatori di contenuti e combina eleganza e potenza in un design ultra-sottile in alluminio.

Appassionati di videogiochi e utenti alla ricerca del massimo delle performance potranno invece accedere a una scontistica senza precedenti, con la possibilità di risparmiare anche 1000 euro sul laptop MSI Raider 18 HX AI A2XWJG-228IT , l’ideale per chi cerca il meglio del meglio, con processore Intel Core ultra 9, GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 e display 18-inch 4K Mini LED 120Hz:. Completano la selezione i modelli Katana 17 HX B14WGK-044IT (potenza e stile a un prezzo accessibile), Cyborg 15 A13VE-603IT (design futuristico e prestazioni solide) e Cyborg 15 B2RWFKG-076IT (con architettura più efficiente e sistema di raffreddamento avanzato), Vector 16 HX AI A2XWHG-200IT (tanta potenza per gamer e creator) e Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-087IT (intelligenza artificiale integrata e design aggressivo).

Tutti i modelli MSI in promozione sono disponibili per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte.