Proscenic anticipa il Black Friday e rivela le nuove offerte

Proscenic P11 Smart diventerà un oggetto indispensabile per la vostra casa grazie al suo design moderno e curato. È una scopa elettrica versatile, dotata di motore brushless da 450W con un potere aspirante di 30.000 Pa. La potenza è regolabile in base alle esigenze di pulizia: automatica, potente e a risparmio energetico. Viene inoltre fornito un set di spazzole per la toelettatura degli animali domestici, venduto separatamente. In occasione del Black Friday, P11 Smart è acquistabile a 179€, mentre la scopa elettrica P11 Animal a 139,30€.

P11 Smart Il nuovo WashVac F20, recentemente lanciato sul mercato, è l’aspirapolvere wet & dry senza fili che aspira, lava e asciuga in un unico passaggio. Grazie ai suoi due serbatoi da 1L ciascuno, integra aspirazione e lavaggio in un unico passaggio, semplificando la pulizia su tutti i tipi di pavimenti. Il device, dotato di 4 modalità di lavoro-in-1, garantisce fino a 45 minuti di autonomia in modalità Smart. In occasione del Black Friday, il Proscenic WashVac F20 è acquistabile a 295,20€.



WashVac F20

Il robot aspirapolvere lavapavimenti Proscenic 850T è caratterizzato da un design minimal ed elegante. Con una potenza di aspirazione molto elevata da 3000Pa, è possibile aspirare facilmente tutta la polvere, i capelli e i rifiuti, ma anche lavare e aspirare allo stesso tempo grazie al suo contenitore 2-in-1. Il robot è in vendita a 169€. Gli sconti di Proscenic continuano anche sul resto della linea dei robot aspirapolvere con ribassi dal 30% fino al 45% come per i modelli M8 e M6 Pro

Prezzo: 850T 169€, M8 230,30€, M6 Pro 199€.



Le friggitrici ad aria Proscenic T20, T21, T22 e T31 sono perfette per chi è alla ricerca di un modello smart, affidabile e con ottime prestazioni in cottura. Inoltre, con l'applicazione Proscenic è possibile controllare la friggitrice ad aria, programmare e monitorare il processo di cottura da remoto. I prodotti saranno scontati dal 18% al 25%.

Prezzo: T20 75€, T21 104€, T22 104€, T31 164€.





I purificatori d’aria Proscenic A9 e A8 SE potranno essere acquistati a prezzi scontati fino al 45%. Caratterizzati da una forma e un design essenziale, sono capaci di adattarsi a qualsiasi ambiente, offrendo ottime prestazioni.

Prezzo: A9 109€, A8 SE 55€.