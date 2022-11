In casa MSI è già Black Friday

Numerosi sono i gaming laptop in promozione, tra cui si distinguono il Titan GT77, equipaggiato con CPU Core i7-12800H, grafica NVIDIA GeForce RTX3070Ti e display 17.3" UHD, in grado di assicurare sempre performance al top, che è in vendita a 3.699 euro, anziché 3.899 euro, oppure il potentissimo Vector GP66, con la stessa CPU e la medesima grafica del modello sopra menzionato, ma con display da 15,6?FHD, in vendita a 2.499 euro, anziché 2.799 euro.

Chi dispone di un budget più contenuto potrà invece orientarsi sull?esclusivo modello Katana GF66 con processore i7-12700, grafica RTX3050Ti e display da 15,6? FHD144hz, che è in vendita a 1.099 euro, anziché 1.599 euro, oppure sul modello gaming entry-level GF63Thin, che potrà essere acquistato a 999 euro, anziché 1.149 euro.

Per quanti sono alla ricerca di un notebook con cui creare contenuti multimediali di vario tipo, invece, il modello da acquistare al volo è il Creator Z17, dotato di display da 17? QHD+ e grafica RTX3080 Max-Q, che sarà possibile a comprare a 3.399 euro, con uno sconto di ben 700 euro.

Non mancano, infine, le occasioni nemmeno nell?ambito dei notebook per la produttività, tra i quali si distinguono il Prestige 14 Evo, basato sull?efficiente piattaforma Intel® EvoTM, che è acquistabile a 999 euro anziché 1.299 euro, e due modelli di Modern 15, in vendita con prezzi a partire da 499 euro, con un risparmio di 200 euro.

Altre News per: casablackfriday