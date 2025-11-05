Allarme orsi in Giappone: 12 morti e oltre 100 feriti, l'esercito interviene ad Akita

Il governo giapponese ha deciso di schierare truppe nella prefettura settentrionale di Akita per contenere la crescente ondata di attacchi di orsi che, da aprile, ha provocato almeno 12 vittime e più di cento feriti. La decisione arriva dopo settimane di tensione e un numero record di avvistamenti, oltre 8.000 nel 2025, sei volte la media degli anni precedenti.

Secondo quanto riportato da Kyodo News, l’intervento dell’esercito è stato richiesto dalle autorità locali dopo che la situazione è diventata ingestibile. I militari collaboreranno con i cacciatori locali nel posizionamento e nel controllo delle trappole, ma non avranno il permesso di utilizzare armi da fuoco contro gli animali. L’obiettivo è ridurre il rischio per la popolazione senza compromettere la sicurezza ambientale.

Gli attacchi, concentrati nelle prefetture di Akita e Iwate, hanno colpito anche zone residenziali, scuole e supermercati. In molte aree sono stati sospesi eventi pubblici e le autorità hanno invitato i cittadini a non uscire di casa dopo il tramonto. La paura cresce soprattutto nelle comunità rurali, dove la presenza di orsi è ormai quotidiana.

Tra le cause di questa emergenza figurano il calo demografico nelle campagne, che riduce la presenza umana nelle foreste, e i cambiamenti climatici, che impoveriscono le risorse alimentari naturali e spingono gli orsi verso i centri abitati in cerca di cibo.

In Giappone vivono due principali specie di orsi: l’orso nero asiatico, diffuso in gran parte del Paese e dal peso fino a 130 chili, e l’orso bruno di Hokkaido, che può superare i 400 chili. Entrambe le specie, sempre più spinte fuori dal loro habitat naturale, rappresentano oggi una sfida cruciale per la sicurezza pubblica e la gestione ambientale del territorio.