Terremoto in Marocco: Bilancio in Peggioramento con oltre 2.100 Morti e 2.400 Feriti

Il Marocco è stato scosso da un violento terremoto venerdì sera, con epicentro situato a soli 70 chilometri da Marrakech. La situazione continua a peggiorare, con gravi conseguenze per la popolazione. Il Ministero degli Interni ha reso noto che il bilancio delle vittime è in costante aumento, con oltre 2.100 morti e più di 2.400 feriti. Tra questi ultimi, più di mille si trovano in condizioni critiche, mentre si svolgono operazioni di soccorso frenetiche tra le macerie nella speranza di trovare superstiti.

Le aree circostanti all'epicentro sono state duramente colpite, con numerosi edifici crollati e antiche mura ridotte in rovina. La kasbah nella Medina di Marrakech è stata devastata dalla furia del terremoto, lasciando un segno indelebile sulla città. Gli sforzi di soccorso sono intensificati poiché le scosse di assestamento continuano a mettere a dura prova la stabilità della zona.

La Croce Rossa ha lanciato un allarme, sottolineando che l'emergenza potrebbe perdurare per anni, richiedendo un impegno costante nella ricostruzione e nell'assistenza alle vittime. Nel frattempo, il governo italiano ha comunicato che i 400 cittadini italiani presenti nella zona colpita sono al sicuro e in buone condizioni.

In seguito alla devastazione, il Marocco ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale, un segno di solidarietà e rispetto per le vittime e le loro famiglie. La nazione è unita nella speranza di superare questa tragedia e di ricostruire le comunità colpite, dimostrando la sua resilienza in tempi difficili.

