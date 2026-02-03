Giappone, nevicate record sulla costa ovest: 30 morti e oltre 300 feriti

Home / Social News / Giappone, nevicate record sulla costa ovest: 30 morti e oltre 300 feriti

Nevicate eccezionali hanno colpito la costa occidentale del Giappone per due settimane, causando decine di vittime, centinaia di feriti e gravi disagi ai trasporti tra Hokkaido e Tohoku.