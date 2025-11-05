Roberta Morise ed Enrico Bartolini accolgono il piccolo Geremia: la famiglia si allarga

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono diventati genitori per la seconda volta. L’annuncio è arrivato attraverso una dolce storia condivisa su Instagram, in cui la coppia ha mostrato la manina del neonato che stringe le dita dei due genitori. “Ieri mattina alle 8 in punto è arrivato Geremia. La sua vita è un dono, e io e la mamma non vediamo l’ora di viverla insieme”, ha scritto il celebre chef nel post.

Il piccolo Geremia arriva dopo Gianmaria, nato il 24 maggio 2024, pochi mesi prima delle nozze della coppia. Un anno intenso e pieno di emozioni per la conduttrice e il rinomato cuoco, che hanno visto la loro famiglia crescere rapidamente.

In una precedente intervista a Gente, Roberta Morise aveva raccontato le sensazioni provate all’inizio della seconda gravidanza. “Sono stata assalita dalle sensazioni: prima lo stupore, poi lo smarrimento e la paura. Ero felice, certo, ma anche spaventata. Forse non mi sentivo pronta ad avere un altro bambino. Guardavo Gianmaria così piccino…”, aveva confessato la showgirl.

Durante l’attesa, la conduttrice aveva condiviso sui social alcuni scatti teneri per annunciare la gravidanza. “Papà, mi prendo cura della mamma mentre tu sei via. Tengo d’occhio anche quel simpatico birbante di mio fratello Gianmaria. Ci manchi, ti aspettiamo, tuo Enea”, si leggeva nella didascalia di un post, lasciando intendere che inizialmente il nome scelto per il bambino fosse Enea. Alla fine, però, la coppia ha optato per Geremia, accogliendo con gioia il nuovo arrivato nella loro famiglia.