Roberta Morise ed Enrico Bartolini annunciano il secondo figlio: il nome scelto è Enea

Roberta Morise ed Enrico Bartolini saranno presto genitori per la seconda volta. Dopo la nascita del primogenito Gianmaria nel maggio 2024, la showgirl è nuovamente in dolce attesa e ha annunciato che il secondo figlio sarà ancora un maschietto.

Sui social, Roberta ha condiviso alcune foto che la ritraggono in spiaggia, mentre accarezza il pancione ormai evidente. Nella didascalia che accompagna le immagini, ha rivelato il nome del nascituro con un tenero messaggio rivolto al papà assente: “Papà, mi prendo cura della mamma mentre tu sei via. Tengo d'occhio anche quel simpatico birbante di mio fratello Gianmaria. Ci manchi, ti aspettiamo, tuo Enea”.

Il piccolo si chiamerà dunque Enea e la nascita è prevista per il mese di novembre. La coppia, molto affiatata, si è sposata pochi mesi dopo l'arrivo del primo figlio, consolidando ulteriormente il loro legame.

In un’intervista al settimanale Gente, Roberta Morise ha raccontato le sue emozioni alla scoperta della seconda gravidanza: “Sono stata assalita dalle sensazioni. Prima lo stupore, poi lo smarrimento e la paura. Ero felice, certo, ma anche spaventata. Forse non mi sentivo pronta ad avere un altro bambino. Guardavo Gianmaria così piccino”.

Sotto il post che annuncia la gravidanza, molti fan hanno lasciato messaggi affettuosi. Tra questi, un commento ha colpito particolarmente la showgirl: “Auguri, so che sei preoccupata per la nascita avendo avuto un parto difficile. Ma ogni gravidanza è diversa. Io ho vissuto due esperienze diverse ma uniche. Auguri, sei bellissima”. Roberta ha risposto ringraziando per la “sensibilità” dimostrata.