Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu ancora insieme: il video spegne le voci di crisi

Si era parlato di una presunta rottura tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, ma un video condiviso dall'ex velina su Instagram sembra smentire ogni ipotesi di crisi. Nelle storie pubblicate sui social, la showgirl si mostra sorridente accanto al compagno durante un allenamento di kickboxing, disciplina che li accomuna da tempo. Cimpeanu, tre volte campione del mondo nella specialità, è stato anche il suo allenatore, accompagnandola sul ring tra il 2022 e il 2023 per alcuni incontri ufficiali.

Il breve filmato, che li ritrae affiatati e complici, arriva dopo settimane di indiscrezioni su una possibile separazione, lanciate dal settimanale Chi. Secondo la testata, la relazione sarebbe finita per motivi personali, senza il coinvolgimento di terzi. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata direttamente dai due, ma la scelta di Canalis di mostrare la quotidianità condivisa sembra voler rispondere in modo indiretto alle voci.

Il gesto social della showgirl sembra quindi voler confermare che il legame con il compagno prosegue, senza confermare né smentire ufficialmente quanto circolato nelle scorse settimane.

