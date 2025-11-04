BLACK FRIDAY 2025 | Le offerte audio di TEUFEL

Giuseppe Saieva | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
black friday

Per tutto novembre, sulla landing page teufelaudio.it/black-friday, sarà possibile approfittare di offerte straordinarie su oltre 40 prodotti, con promozioni che anticipano il periodo più atteso dell’anno per chi ama il grande sound.

Di seguito una selezione dei migliori prodotti Teufel in offerta:

ROCKSTER GO 2 - Altoparlante stereo Bluetooth compatto con suono potente per ogni occasione; Batteria ad alta capacità con modalità Eco per tempi di riproduzione superiori a 28 ore.

ULTIMA 40 ACTIVE - Coppia di diffusori attivi a 3 vie per un suono Hi-Fi autentico e preciso, dotati di amplificatore integrato e opzione audio surround.

MOTIV HOME - Elegante nell'aspetto, intuitivo nell'uso, potente nel suono. Sistema streaming portatile all-in-one con batteria per streaming WiFi e Bluetooth, design di ispirazione scandinava.

AIRY SPORTS TWS - Cuffie sportive in-ear professionali senza fili con driver HD lineare, efficace assorbimento del rumore esterno e protezione dagli spruzzi d'acqua IPX3.

REAL BLUE NC 3 - Cuffie Bluetooth HD circumaurali chiuse di prima qualità con cancellazione attiva adattiva del rumore e potenti bassi Teufel.