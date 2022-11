BLACK FRIDAY 2022 - le offerte di DJI

Su dji-store.it e nei negozi fisici di DJI ARS di Roma e Milano si potranno acquistare alcuni dei modelli di punta dell’azienda con sconti fino al 50%.

Al Black Friday 2022 aderisce anche DJI. Da oggi fino a mercoledì 30 novembre 2022, infatti, sullo store online italiano ufficiale dell’azienda e nei negozi fisici di DJI ARS di Roma e Milano appassionati e professionisti potranno approfittare di promozioni speciali con sconti fino al 50% sull’acquisto su molti dei modelli di punta del brand.

Chi vuole approcciarsi al mondo della fotografia aerea può puntare sull’ormai famoso Tello, piccolo quadricottero che racchiude diverse funzionalità avanzate, ma allo stesso facile da pilotare.

Per gli appassionati c’è DJI Mini 2 Combo, il drone piccolo e leggero che con i suoi soli 249 grammi di peso può essere il compagno di viaggio ideale per immortalare in modo esclusivo le proprie avventure e creare ricordi indimenticabili. Per pilotarlo non serve il patentino.

A questo si aggiunge anche DJI Mini 3 Pro, acquistabile sia nella versione con controller DJI RC, che con controller standard RCN1. È pensato per i creativi, che grazie alle numerose funzioni smart come FocusTrack, MasterShots e Timelapse possono dare libero sfogo alla loro fantasia con una narrazione attraverso le immagini di alto livello.

I più esperti invece non devono lasciarsi scappare DJI FPV combo, il primo drone del brand pensato per il volo acrobatico, che comprende anche gli occhiali Googles V2 e Controller.

Infine, per le avventure più “estreme” il must have è la action cam DJI Action 2, in sconto nelle versioni Power Combo e Dual Screen Combo con doppio display. È un dispositivo ultra versatile e potente, con design magnetico che permette di agganciarlo a diversi supporti per gli usi più disparati.

