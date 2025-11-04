Figlio mai riconosciuto scopre l'eredità del padre grazie a Chi l'ha visto?

Un caso toccante si chiude con un inatteso ricongiungimento. Nella puntata di “Chi l’ha visto?” in onda mercoledì 5 novembre su Rai3, la trasmissione ha raccontato la storia di un uomo che ha scoperto di aver ricevuto un’eredità dal padre biologico che non aveva mai conosciuto. Le ricerche si erano concentrate a Trieste.

A scrivere alla redazione è stato proprio l’uomo, dopo aver riconosciuto nella trasmissione alcuni dettagli della vicenda: «Sono io quel figlio mai riconosciuto». Una frase che ha consentito di chiudere il cerchio e dare un volto a una storia rimasta sospesa per anni.

Nel corso della stessa puntata, la trasmissione ha segnalato il ritrovamento di una donna scomparsa da oltre un anno. Una vicenda che riaccende la speranza per molte famiglie ancora in attesa di risposte.

Spazio anche alla testimonianza della mamma di Alessandro Venturelli, allontanatosi cinque anni fa da Sassuolo. La donna è intervenuta in diretta da Torino, dopo alcune nuove segnalazioni che potrebbero collegare il giovane al capoluogo piemontese.

Infine, la puntata ha affrontato il caso dell’uomo che a Milano ha accoltellato una donna sconosciuta. La sua identificazione è stata possibile grazie alla foto diffusa dai carabinieri, riconosciuta dalla sorella, che ha permesso il suo arresto. In studio ci si è interrogati sul motivo per cui l’uomo circolasse ancora liberamente, nonostante fosse già sospettato di precedenti aggressioni nella bergamasca.