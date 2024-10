Anticipazioni Chi l'ha visto? - I casi della puntata del 30 ottobre 2024

Federica Sciarelli torna con una puntata di Chi l'ha visto? che affronterà storie drammatiche e urgenti di scomparse e violenze. Tra i casi principali, l'incredibile vicenda di Luciano, un uomo che, dopo un incidente stradale, ha perso la memoria degli ultimi quarant'anni. Non riconosce i figli e non ricorda chi è, con un impatto devastante sulla sua famiglia. La sua testimonianza sarà condivisa nella speranza di ottenere nuove informazioni e assistenza medica specializzata che possa aiutarlo.

Un altro tema di rilievo riguarda Tiziana, una donna di Umbertide che vive nella paura nonostante l’ex marito sia soggetto a misure cautelari. Nonostante l'uomo sia monitorato da un braccialetto elettronico, Tiziana continua a temere per la propria vita, affermando che il dispositivo spesso non si attiva nemmeno quando lui si avvicina, rendendola estremamente vulnerabile. Tiziana descrive l’angoscia quotidiana di essere costantemente minacciata e aggredita, e il dispositivo stesso sembra inefficace persino secondo l'ex marito, che ammette la facilità con cui potrebbe aggirarlo, sollevando dubbi sull'affidabilità di queste misure tecnologiche per proteggere le donne da violenze ricorrenti.

Tra le storie che saranno trattate vi è anche il caso di Riccardo, scomparso dopo aver lasciato la sua auto nei pressi della diga del Furlo. I genitori di Riccardo continuano a ricevere telefonate inquietanti da sconosciuti che chiedono denaro o lasciano messaggi disturbanti. I dettagli della sua sparizione rimangono oscuri, ma la famiglia è distrutta dalla sofferenza e chiede disperatamente aiuto alla comunità per ottenere informazioni che possano portare al suo ritrovamento. Questa puntata di Chi l'ha visto? si concentra anche sull'importanza della collaborazione del pubblico, che potrebbe rivelarsi fondamentale per sbloccare la situazione e fornire un supporto emotivo alla famiglia.

Federica Sciarelli presenterà come sempre appelli e segnalazioni, offrendo spazio a chi cerca persone scomparse o a chi ha subito violenze. La puntata sarà in diretta domani alle 21:20 su Rai 3, continuando la missione di solidarietà e sostegno verso le persone in difficoltà, sfruttando la potenza della rete televisiva per creare una vera e propria comunità di aiuto e sostegno.