Veronica Satti racconta il disturbo borderline: Mio padre Bobby Solo? Non ha mai fatto davvero il padre

Home / Social News / Veronica Satti racconta il disturbo borderline: Mio padre Bobby Solo? Non ha mai fatto davvero il padre

Veronica Satti si apre per la prima volta dopo anni, condividendo la sua battaglia con il disturbo borderline di personalità e il difficile rapporto con il padre, Bobby Solo. Nel podcast One More Time di Luca Casadei, la 34enne racconta senza filtri le sfide di una vita segnata da dolore e resilienza. La sua storia è un esempio di coraggio e speranza, dimostrando che parlare aiuta a guarire e a trovare la forza di andare avanti.