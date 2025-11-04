Meteo, anticipo dell'Estate di San Martino: sole e temperature miti in Italia, ma il caldo è destinato a durare poco

L’Estate di San Martino arriva in anticipo, portando sull’Italia un periodo caratterizzato da sole e temperature miti nel pieno dell’autunno. Come spiegato dal meteorologo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it, in molte regioni le massime raggiungeranno valori compresi tra 16 e 20°C, mentre durante la notte si registreranno minime più fredde, con possibilità di nebbie estese sulla Val Padana.

Il tempo resterà stabile e in prevalenza soleggiato fino a giovedì, con locali piovaschi attesi soltanto all’estremo Sud. Da giovedì sera una bassa pressione in arrivo dalla Sardegna porterà un peggioramento che interesserà dapprima l’isola e successivamente la Sicilia e le regioni tirreniche, in particolare Lazio, Campania e Calabria.

Leggi anche Meteo, Anticiclone in arrivo: dopo le ultime piogge torna il sole con un anticipo dell'estate di San Martino

Il Nord rimarrà protetto dall’alta pressione, condizione che garantirà giornate gradevoli ma che potrebbe accentuare smog e nebbia. Il Centro vivrà giornate limpide e luminose, mentre il Sud risentirà in modo maggiore delle nuvolosità residue e dell’avvicinarsi di un vortice mediterraneo.

Previsioni nel dettaglio

Martedì 4

- Nord: condizioni stabili e soleggiate.

- Centro: cielo sereno con temperature in lieve aumento.

- Sud: atmosfera stabile.

Mercoledì 5

- Nord: nubi sparse con nebbie al mattino.

- Centro: sereno con foschie nei fondovalle.

- Sud: cielo sereno e clima mite.

Giovedì 6

- Nord: nubi sparse e nebbie mattutine.

- Centro: tempo soleggiato con locali foschie.

- Sud: sereno e mite, peggioramento in serata a partire dalla Sardegna.

Tendenza: progressivo peggioramento al Sud da venerdì.