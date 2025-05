Meteo Italia oggi: sole e caldo, ma l'estate vera arriva solo a fine mese

Oggi, domenica 25 maggio, l'Italia torna a godere del sole grazie all'espansione dell'alta pressione delle Azzorre. Si tratta però solo di una breve pausa, secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. Le condizioni meteorologiche risultano decisamente migliorate, con cieli sereni su gran parte del Paese e temperature in rialzo: 22-23°C al Nord, fino a 25°C al Centro e punte di 26°C in Sardegna.

Da metà settimana nuova instabilità e primi temporali

Il bel tempo sarà di breve durata: già dalla prima parte della prossima settimana, l’arrivo di correnti fresche e instabili provenienti dal Nord Europa causerà un nuovo peggioramento, soprattutto al Nord e nelle regioni adriatiche del Centro. In queste aree, il contrasto tra aria calda nei bassi strati e aria fredda in quota potrà generare fenomeni intensi come nubifragi e grandinate.

A partire da venerdì 30 maggio, però, le previsioni segnalano l’arrivo della prima vera ondata di caldo, con temperature in netto aumento su tutto il territorio nazionale. In molte zone si potranno superare i 28-30°C, dando il via a un assaggio concreto di estate.

Previsioni giorno per giorno

Domenica 25:Nord: soleggiatoCentro: poco nuvolosoSud: nubi e schiarite, ventoso

Lunedì 26:Nord: soleggiato e più caldo, temporali dal pomeriggioCentro: soleggiato e più caldoSud: soleggiato e più caldo

Martedì 27:Nord: temporali nel pomeriggioCentro: rovesci temporaleschi rapidiSud: piogge su Campania, Puglia e Basilicata, sole altrove

Tendenza: ultimi temporali previsti per giovedì, poi spazio all’anticipo d’estate con tempo stabile e temperature in aumento.