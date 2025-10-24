'Belve' torna su Rai2: Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e Maria De Filippi nella prima puntata

La nuova edizione di “Belve” debutta martedì 28 ottobre in prima serata su Rai2 con un tris di ospiti d’eccezione. Protagoniste del primo appuntamento saranno Isabella Rossellini e Belen Rodriguez, pronte a raccontarsi senza filtri nel programma condotto da Francesca Fagnani.

Le anticipazioni sulle due presenze circolavano già da giorni su Affari Italiani e Fanpage, ma solo ora è arrivata la conferma ufficiale. Entrambe parteciperanno alla puntata d’esordio della nuova stagione, che prevede in totale sette episodi: cinque del format classico e due dedicati allo spin-off “Belve Crime”.

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, anche Maria De Filippi ha registrato il suo contributo per la trasmissione. Il contenuto resta ancora avvolto dal massimo riserbo, ma sembra che la conduttrice di “C’è posta per te” e la Fagnani abbiano ideato una trovata ironica per la sua partecipazione, in linea con lo spirito pungente e brillante del talk.

Mentre Francesca Fagnani si prepara a tornare sullo sgabello con la sua consueta agenda di domande taglienti, emergono nuovi nomi tra gli ospiti della stagione. Secondo Fanpage, infatti, la conduttrice intervisterà anche la controversa tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, anche se non è ancora stato rivelato in quale puntata apparirà.