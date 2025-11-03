USA verso nuovo test di missile balistico intercontinentale

Fonti mediatiche statunitensi indicano che gli Stati Uniti sarebbero pronti a effettuare un test con un missile balistico intercontinentale potenzialmente equipaggiabile con una testata nucleare. La notizia arriva pochi giorni dopo l’annuncio di Donald Trump sulla ripresa dei test nucleari, riaccendendo l’attenzione sulle manovre strategiche di Washington.

Secondo quanto riportato da Newsweek, gli avvisi diffusi alle autorità marittime suggeriscono che il lancio del Minuteman III potrebbe avvenire tra mercoledì e giovedì. Il missile, in questa occasione, non sarebbe armato, ma il test rientrerebbe nei protocolli regolari di verifica dell’efficienza del sistema d’arma.

Il lancio dovrebbe partire dalla base della US Space Force di Vandenberg, in California, per raggiungere il sito di test della difesa missilistica di Ronald Reagan, situato sull’atollo di Kwajalein nelle Isole Marshall, nel Pacifico centrale. L’area è stata già suddivisa in cinque zone previste per la caduta dei detriti, secondo le procedure di sicurezza.

Il Minuteman III rappresenta uno degli elementi portanti della triade nucleare statunitense e viene regolarmente sottoposto a valutazioni tecniche e operative. Il possibile test è osservato a livello internazionale per il suo potenziale impatto sugli equilibri strategici e sul contesto geopolitico globale.