WTA Finals Riyad, Paolini cade all'esordio contro la numero uno Sabalenka

Avvio in salita per Jasmine Paolini alle WTA Finals di Riyad, torneo sul cemento con un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari. L’azzurra, attualmente numero 8 del ranking mondiale, ha affrontato nel match inaugurale del Gruppo Steffi Graf la bielorussa Aryna Sabalenka, leader della classifica WTA.

La partita si è chiusa in due set con il punteggio di 6-3, 6-1, dopo un’ora e dieci minuti di gioco. Paolini ha provato a reggere il ritmo aggressivo della campionessa bielorussa, ma Sabalenka ha imposto fin da subito potenza e precisione nei colpi, allungando progressivamente il divario.

Per Paolini si tratta del debutto assoluto nel prestigioso evento di fine stagione, che raccoglie le otto migliori giocatrici dell’anno. L’azzurra tornerà in campo nei prossimi incontri del girone, dove proverà a rimanere in corsa per la qualificazione alle semifinali.