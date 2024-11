Paolini-Sabalenka oggi alle WTA Finals: orario e dove vedere il match in tv e streaming

Oggi, lunedì 4 novembre 2024, Jasmine Paolini affronterà Aryna Sabalenka nella seconda giornata delle WTA Finals a Riad, Arabia Saudita. Dopo la vittoria all'esordio contro Elena Rybakina, Paolini sfiderà la numero uno del mondo, Sabalenka, che ha superato Qinwen Zheng nel primo match. L'incontro è programmato non prima delle ore 16:00 italiane (le 18:00 locali) presso la King Saud University Indoor Arena.

La partita sarà trasmessa in diretta su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena. Gli abbonati potranno seguire il match anche in streaming su NOW e Sky Go. Inoltre, la diretta streaming sarà disponibile gratuitamente sul sito di SuperTennis, previa registrazione.

Nei precedenti confronti diretti, Paolini e Sabalenka sono in parità con due vittorie ciascuna. L'ultimo incontro risale al 2023, quando Sabalenka si impose a Pechino. Una vittoria oggi potrebbe garantire a Paolini l'accesso alle semifinali delle WTA Finals, a condizione che Rybakina superi Zheng nell'altro match del girone.

Oltre al singolare, Jasmine Paolini ha esordito con successo nel torneo di doppio insieme a Sara Errani, vincendo il primo incontro. La coppia italiana è tra le protagoniste del torneo di doppio delle WTA Finals, contribuendo a rappresentare l'Italia sia nel singolare che nel doppio in questa prestigiosa competizione.