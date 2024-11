WTA Finals: Jasmine Paolini sconfitta da Aryna Sabalenka

Jasmine Paolini ha subito la sua prima sconfitta alle WTA Finals di Riyad, cedendo alla numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 32 minuti. Dopo l'esordio vincente contro Elena Rybakina, la 28enne toscana, attualmente quarta nel ranking WTA, ha affrontato la 26enne bielorussa in un match combattuto.

Nel primo set, Sabalenka ha preso rapidamente il controllo, portandosi in vantaggio per 4-0. Paolini ha reagito, recuperando un break, ma non è riuscita a colmare il divario, chiudendo il set sul 3-6. Nel secondo set, l'italiana ha mostrato maggiore determinazione, riuscendo a recuperare un break di svantaggio e portandosi sul 5-4. Tuttavia, nonostante due set point a favore, Sabalenka ha mantenuto la calma, pareggiando e poi chiudendo il match a suo favore.

Con questa vittoria, Sabalenka si è assicurata un posto in semifinale nel gruppo viola. Per Paolini, il prossimo incontro contro la 22enne cinese Qinwen Zheng, numero 7 del mondo, sarà decisivo per l'accesso alle semifinali. Zheng ha recentemente ottenuto una vittoria su Elena Rybakina con il punteggio di 7-6(4), 3-6, 6-1, mantenendo vive le sue speranze di qualificazione.

Il match tra Paolini e Zheng è previsto per mercoledì 6 novembre. Una vittoria garantirebbe all'italiana l'accesso alle semifinali, mentre una sconfitta significherebbe l'eliminazione dal torneo. La sfida si preannuncia intensa, con entrambe le giocatrici determinate a proseguire il loro cammino nelle WTA Finals.

Le WTA Finals 2024 si stanno svolgendo per la prima volta a Riyad, Arabia Saudita, dal 2 al 9 novembre, con la partecipazione delle migliori otto giocatrici del circuito. Il torneo offre un montepremi record di 15,25 milioni di dollari, segnando un aumento del 70% rispetto all'edizione precedente.

La partecipazione di Paolini rappresenta un traguardo significativo per il tennis italiano, essendo la prima italiana a qualificarsi per le WTA Finals dal 2015. La sua presenza nel torneo testimonia la crescita e il talento emergente nel panorama tennistico nazionale.

I tifosi italiani attendono con ansia il prossimo incontro, sperando in una prestazione che possa portare Paolini tra le migliori quattro del torneo. La determinazione e la forma fisica dell'azzurra saranno cruciali per affrontare al meglio la sfida contro Zheng e continuare il suo percorso nelle WTA Finals 2024.