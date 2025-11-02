Black Friday 2025: quando iniziano davvero gli sconti di novembre

Novembre è ormai diventato il mese simbolo del Black Friday, il giorno dedicato ai super sconti che nel 2025 cadrà subito dopo il Thanksgiving, la festa del Ringraziamento celebrata negli Stati Uniti il quarto giovedì del mese.

Da alcuni anni, però, il tradizionale “venerdì nero” non è più limitato a una sola data: il mese intero si trasforma in una lunga maratona di offerte e promozioni, tanto da essere ribattezzato Black November. Le iniziative si susseguono senza sosta, anticipando la corsa ai regali di Natale e spingendo negozi e piattaforme e-commerce a proporre ribassi crescenti.

Dall’elettronica all’abbigliamento, dai cosmetici ai viaggi, fino a giocattoli, libri e articoli per la casa, il ventaglio degli sconti è ampio e spesso arriva a toccare riduzioni fino all’80%. L’evento, nato negli Stati Uniti, si è diffuso rapidamente a livello globale proprio grazie alla crescita degli acquisti online, diventando un appuntamento atteso anche in Italia.

Nel 2025 la data da segnare in calendario è venerdì 28 novembre, quando il Black Friday raggiungerà il suo picco. Nonostante sia considerato un evento di un solo giorno, molte promozioni inizieranno con largo anticipo e proseguiranno per diverse settimane.

Pochi giorni dopo arriverà anche il Cyber Monday, previsto per lunedì 1° dicembre 2025, un appuntamento interamente dedicato alle offerte sull’elettronica e sui prodotti tech.