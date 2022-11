Black Friday: ecco gli sconti di Hisense

Le offerte speciali comprendono diverse categorie di prodotto, dai TV e Laser TV fino a frigoriferi, forni e piccoli elettrodomestici

Il Black Friday anticipato è arrivato anche per Hisense. Infatti, l’azienda annuncia sconti a partire dal 10% e fino al 40% su un’ampia gamma di prodotti, disponibili dal 18 al 28 novembre 2022 su Amazon.it e presso i principali rivenditori in Italia.

Sia per chi è alla ricerca del TV perfetto per godersi i prossimi Mondiali di calcio in Qatar 2022, sia per chi vuole rinnovare la cucina con un elettrodomestico di design, le promozioni firmate Hisense sapranno incontrare le necessità di ogni consumatore, combinando al meglio qualità, design e funzionalità per un…perfect match!

Spazio a TV e Laser TV, per scendere in campo durante FIFA World Cup 2022

Coloro che vogliono vivere tutta la magia del calcio direttamente da casa o godersi una vera e propria serata di cinema comodamente dal proprio divano, non potranno lasciarsi sfuggire il Laser TV L9G. Disponibile nella versione da 100” e 120”, questo modello si caratterizza per un design ultra-moderno, una qualità audio con certificazione Dolby Atmos e immagini estremamente realistiche. Per chi è invece alla ricerca di un TV QLED E7HQ, disponibile in diversi polliciaggi – dai 43” ai 65” – è la scelta giusta. Il TV è dotato di pannello QLED 4K da 60Hz, compatibilità HDR10+ e Dolby Vision (ma anche Dolby Atmos nel versante audio), VIDAA 5.0, base double stand e telecomando a 9 pulsanti ad accesso diretto alle applicazioni.

Le occasioni per gli chef di casa

Il Black Friday è sicuramente l’occasione perfetta anche per rifare il look della propria cucina, con tanti elettrodomestici disponibili a un prezzo davvero interessante. Tra i tanti da tenere sotto controllo, il frigorifero French Door RF632, caratterizzato da linee eleganti, grande capacità, illuminazione LED, oltre a tante funzionalità per conservare al meglio i cibi.

Per quanto riguarda i forni, il prodotto da non lasciarsi sfuggire è il Forno Multifunzione Pirolitico BI64211PX. Con una cavità XXL da ben 77l, permette di sbizzarrirsi senza limiti nelle preparazioni, sfruttando anche la cottura simultanea multilivello. Inoltre, grazie al potere del calore durante il ciclo di pulizia, consente di eliminare con estrema facilità tutti i residui di sporco. Invece, chi cerca un nuovo piano di cottura, potrà optare per il piano cottura a induzione I6433CB7, con due zone collegate verticalmente per garantire una superficie ancora più ampia, perfetta per pentole o padelle più grandi.

Le promozioni coinvolgeranno anche il mondo del lavaggio targato Hisense. Tra i modelli in offerta la lavatrice W101429GEVM a carica frontale con motore inverter, lavaggio a vapore e programma speciale Allergy Care.

Piccoli elettrodomestici, i regali perfetti per Natale

l’aspirapolvere Hisense HVC6133W è la soluzione perfetta, disponibile con uno sconto di oltre il 30%. Progettata per adattarsi a ogni tipo di pavimento, questa spazzola morbida raccoglierà tutto lo sporco e i detriti. Grazie allo snodo flessibile e ai 6 led frontali è in grado di arrivare in ogni angolo illuminando lo sporco in superficie per l’utente. Inoltre, è smontabile per essere pulita in acqua o sostituita con spazzola Pet Care. Per chi è già alla ricerca del giusto regale di Natale,è la soluzione perfetta, disponibile con uno sconto di oltre il 30%. Progettata per adattarsi a ogni tipo di pavimento, questa spazzola morbida raccoglierà tutto lo sporco e i detriti. Grazie allo snodo flessibile e ai 6 led frontali è in grado di arrivare in ogni angolo illuminando lo sporco in superficie per l’utente. Inoltre, è smontabile per essere pulita in acqua o sostituita con spazzola Pet Care.

