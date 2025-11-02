Incendio in un discount in Messico: 23 morti durante le celebrazioni del Giorno dei Morti

Un fine settimana dedicato alle celebrazioni del Giorno dei Morti si è trasformato in una tragedia nella città di Hermosillo, nel nord-ovest del Messico. Un violento incendio ha colpito un negozio della catena di discount Waldo's, causando la morte di almeno 23 persone e il ferimento di altre dieci.

Molte famiglie si trovavano nel punto vendita per acquistare addobbi e articoli legati alla festività, quando le fiamme hanno rapidamente avvolto l’edificio. Le autorità locali hanno confermato che tra le vittime si trovano anche dei bambini, aumentando lo shock e il dolore nella comunità.

Il governatore dello stato di Sonora, Alfonso Durazo, ha annunciato l’avvio di un’indagine approfondita per chiarire l’origine dell’incendio. In un messaggio diffuso sui social, Durazo ha assicurato la massima trasparenza nelle verifiche, sottolineando l’impatto umano dell’accaduto.

Le cause del rogo non sono ancora state determinate. Alcuni media locali ipotizzano un possibile guasto elettrico, mentre i vigili del fuoco non escludono la possibilità di una esplosione interna. I funzionari municipali hanno precisato che il negozio non è stato oggetto di un attacco o di un atto doloso riconosciuto al momento.

Le operazioni di sopralluogo e raccolta delle testimonianze proseguiranno nelle prossime ore per definire la dinamica esatta dell’incidente.