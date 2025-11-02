Milan-Roma oggi 2 Novembre : sfida per il vertice, orario, probabili formazioni e dove vederla

Milan e Roma tornano in campo oggi, domenica 2 novembre, nel posticipo della decima giornata di Serie A. Una gara dal peso rilevante in chiave classifica: i giallorossi, approfittando del pareggio tra Napoli e Como, con una vittoria salirebbero al primo posto in solitaria. I rossoneri, invece, in caso di successo raggiungerebbero proprio la Roma in vetta.

La partita promette equilibrio e intensità, con entrambe le squadre alla ricerca di continuità nei risultati. Le scelte degli allenatori delineano due moduli speculari, con particolare attenzione alla gestione del centrocampo e delle ripartenze.

Probabili formazioni

Milan (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Loftus-Cheek, Estupinan; Nkunku; Leao. Allenatore: Allegri.

Roma (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala. Allenatore: Gasperini.

Dove vedere Milan-Roma

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn alle 20.45. Il match sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Dazn per smart TV, smartphone, tablet e dispositivi abilitati. Questa sarà inoltre la prima sfida della stagione 2025/2026 trasmessa in chiaro sulla piattaforma, accessibile gratuitamente a circa due milioni di utenti.