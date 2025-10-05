Juventus-Milan oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta

La domenica di Serie A si chiude con una sfida di altissimo livello: Juventus-Milan. Oggi, 5 ottobre, allo Allianz Stadium andrà in scena un match che promette spettacolo e che potrebbe già pesare sugli equilibri della classifica.

I rossoneri, guidati dal grande ex Massimiliano Allegri, arrivano al big match da primi in classifica con 12 punti, insieme a Napoli e Roma. La Juventus di Igor Tudor insegue a quota 11, pronta a superare i rivali diretti e rilanciarsi nella corsa scudetto.

Leggi anche Champions League, Villarreal-Juventus 2-2: altro pareggio per i bianconeri

Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45. Ecco le probabili formazioni delle due squadre.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kelly, Bremer, Gatti; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Vlahovic.Allenatore: Tudor.

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez.Allenatore: Allegri.

La partita Juve-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn e, per gli abbonati con l’opzione Zona Dazn, anche su Sky (canale 214). È possibile seguire il match anche in streaming sull’app di Dazn da smartphone, tablet, smart TV e PC.