Che Tempo Che Fa, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 26 ottobre su Nove

Che Tempo Che Fa torna stasera, domenica 26 ottobre, con la terza puntata in onda sul Nove e in diretta streaming su discovery+. Alla conduzione, come sempre, Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto, per un nuovo appuntamento ricco di grandi ospiti, musica e attualità.

Tra i protagonisti della serata spicca la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che sarà intervistata in studio. Ospiti anche l’attore Enrico Brignano, attualmente al Teatro Sistina con lo spettacolo “I sette re di Roma”, e Flora Canto, in tournée con il musical “Cantando sotto la pioggia” e prossimamente nei teatri con lo show “Me la Canto e me la sogno… ancora!”.

Grande spazio alla musica con Giorgia, alla guida della 19ª edizione di “X-Factor” e prossima al ritorno dal vivo con il tour “Palasport Live”, al via a fine novembre nei principali palasport italiani.

Non mancherà una sezione dedicata al cinema. Ospiti il regista Luc Besson e l’attrice Matilda De Angelis per presentare il film “Dracula – L’amore perduto”, in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e in uscita nelle sale dal 29 ottobre. Seguiranno il regista Paolo Virzì e l’attore Valerio Mastandrea con “Cinque secondi”, anch’esso presentato alla Festa del Cinema e nei cinema dal 30 ottobre.

Tra gli ospiti anche il critico d’arte Flavio Caroli, autore del libro “Come in uno specchio. Il diario segreto di Sofonisba Anguissola”, e il professor Giuseppe Curigliano, direttore della Divisione di Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative allo IEO e presidente eletto dell’ESMO per il biennio 2027-2028. In studio anche il virologo Roberto Burioni, il giornalista Ferruccio de Bortoli, l’editorialista Annalisa Cuzzocrea, la reporter Cecilia Sala e il conduttore e analista politico Massimo Giannini.

A chiudere la serata, come di consueto, l’atteso momento di “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo”, che vedrà la partecipazione di Nino Frassica, Mara Maionchi, Massimiliano Rosolino – leggenda del nuoto italiano e co-conduttore di “Ballando con le stelle” – insieme a Carlo Cracco, autore del nuovo libro “Cracco in Galleria”.

Al tavolo anche Gabriele Cirilli, concorrente di “Tale e Quale Show”, il cantautore Alan Sorrenti in tour con il “Magico Tour 2025”, il designer Takahide Sano, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli e Giucas Casella.