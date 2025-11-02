Domenica In, puntata oggi 2 novembre: ospiti, interviste e momenti live

Nuovo appuntamento con Domenica In oggi, 2 novembre 2025, in onda su Rai 1 dalle 14.00 alle 17.10. Alla conduzione Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Una puntata ricca di ospiti tra cinema, musica, televisione e attualità.

Ospite in studio Monica Guerritore, che presenterà “Anna”, il nuovo film in uscita nelle sale il 6 novembre, un omaggio intenso alla figura iconica di Anna Magnani. Spazio poi alla musica con Arisa, protagonista di un’intervista dedicata al suo percorso artistico e alla sua nuova fase creativa. L’artista si esibirà dal vivo con il singolo “Nuvole”.

Non mancherà il segmento dedicato a Ballando con le Stelle, con la presenza di Beppe Convertini e Pasquale La Rocca. In studio anche gli opinionisti Vladimir Luxuria, Carolyn Smith, Massimiliano Rosolino e Rossella Erra per analizzare performance e protagonisti della nuova edizione.

Le attrici Claudia Gerini e Claudia Pandolfi presenteranno il film “Fuori la verità”, diretto da Davide Minnella. Nello spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i principali fatti della settimana insieme a Salvo Sottile e Vladimir Luxuria.

In occasione dell’iniziativa I giorni della Ricerca, sostenuta dalla Rai a favore dell’AIRC, interverrà il regista Ferzan Ozpetek, testimonial della campagna contro il cancro.

Teo Mammucari sarà protagonista di uno spazio dedicato alla magia e guiderà il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”. Infine, Enzo Miccio racconterà l’eleganza senza tempo di Sophia Loren, icona del cinema e dello stile italiano.