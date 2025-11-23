Anticipazioni Verissimo: ospiti e interviste di domenica 23 novembre

Verissimo torna oggi, domenica 23 novembre, con il nuovo appuntamento del weekend guidato da Silvia Toffanin. Una puntata ricca di storie, emozioni e testimonianze che attraversano cinema, musica, attualità e impegno sociale.

In studio arriverà Elena Sofia Ricci, protagonista di una carriera segnata da ruoli intensi e carisma senza tempo. L’attrice ripercorrerà i momenti più significativi della sua vita artistica e personale.

Spazio anche a un momento di famiglia con Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi, che si racconteranno tra musica, progetti e ricordi. A poco più di un mese dalla nascita della piccola Clara Isabel, saranno ospiti anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, pronti a condividere le emozioni della loro nuova vita da genitori.

Per affrontare la vicenda che coinvolge Vittorio Sgarbi, tornerà in studio sua figlia Evelina, determinata a portare nuovi elementi e il suo punto di vista sulla situazione.

Sarà poi la volta di Pietro Orlandi, che aggiornerà il pubblico sulle nuove piste e sui documenti emersi nelle ultime settimane riguardo alla scomparsa di sua sorella Emanuela Orlandi, avvenuta 42 anni fa.

La puntata dedicherà uno spazio importante anche al tema della violenza sulle donne con la testimonianza di Alessandra Cuevas. Da bambina fu vittima di abusi da parte di un vicino di casa, e sua madre Teresa perse la vita dopo aver trovato il coraggio di denunciare l’aggressore. Un racconto che mette in luce un impegno necessario e sempre attuale.