Verona-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita in diretta

Il Verona affronta l’Inter nel lunch match della decima giornata di Serie A, in programma oggi, domenica 2 novembre, con calcio d’inizio fissato alle 12.30. La sfida apre il programma domenicale e mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti differenti.

La formazione di Zanetti è ancora a caccia della prima vittoria in campionato e arriva alla gara con soli 5 punti. Gli ospiti, invece, puntano a un nuovo successo per continuare l’inseguimento alla vetta della classifica.

Probabili formazioni

Leggi anche Como, tragedia sulla provinciale: anziano in carrozzina investito e ucciso dal portiere dell'Inter Josep Martinez

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Bernede, Gagliardini, Niasse, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny. Allenatore: Chivu.

Dove vedere Verona-Inter

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN con fischio d’inizio alle 12.30. Il match sarà disponibile anche in streaming tramite l’app ufficiale della piattaforma, fruibile su smart tv, smartphone, tablet e computer.