Sinner cerca l'impresa a Parigi: in palio il titolo e il numero 1 al mondo

Jannik Sinner torna protagonista sul campo di Parigi in una finale che vale doppio: il titolo del Masters 1000 e la possibilità di salire al numero 1 del ranking mondiale. Domenica 2 novembre, dalle ore 15 in diretta tv e streaming, l’azzurro sfida il canadese Felix Auger-Aliassime per un match che può segnare un passaggio storico nella sua carriera.

Il 24enne altoatesino disputa la sua nona finale della stagione 2025, un traguardo ancora più significativo se si considera il lungo stop di tre mesi seguito alla sospensione per il caso Clostebol. Un percorso intenso che non sembra averne frenato la crescita: in caso di vittoria, Sinner conquisterebbe il suo quinto titolo stagionale e il ventitreesimo complessivo in carriera.

Leggi anche Sinner vs Zverev: semifinale del Masters 1000 di Parigi, orario, precedenti e diretta TV

Il successo lo porterebbe a quota 11.500 punti in classifica, superando Carlos Alcaraz, attualmente fermo a 11.250. Il quadro della lotta al vertice troverà poi il suo epilogo alle ATP Finals di Torino, dove Sinner sarà chiamato a difendere il titolo conquistato un anno fa.

La finale ha anche un peso economico rilevante. La qualificazione all’ultimo atto del torneo garantisce già 516.925 euro sia a Sinner che ad Auger-Aliassime, mentre il vincitore porterà a casa un assegno da 946.610 euro. Solo in questa stagione, Sinner ha già accumulato 12,9 milioni di dollari in premi, superando quota 50 milioni complessivi in carriera.

Dall’altra parte della rete, Auger-Aliassime punta al suo quarto titolo del 2025 e al nono in carriera. Il 25enne canadese, ex numero 6 del mondo nel 2022, ha raccolto finora 3,5 milioni di dollari in premi in questa stagione e 17,9 milioni complessivi da professionista.