Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: ecco quando tornerà in campo il numero uno al mondo

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto, confermando la sua volontà di prendersi il tempo necessario per recuperare e consolidare la sua ascesa nel tennis mondiale. Dopo il trionfo a Wimbledon e il successo in finale contro Alcaraz, il numero uno al mondo preferisce prolungare il riposo, puntando a tornare più forte di prima. La sua assenza al torneo canadese segna un momento importante nella sua strategia di crescita e preparazione.

Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Toronto, in programma dal 27 luglio al 7 agosto. L’annuncio ufficiale è arrivato domenica 20 luglio: il tennista altoatesino ha scelto di prolungare il periodo di riposo dopo la vittoria a Wimbledon, dove ha conquistato il titolo battendo in finale Carlos Alcaraz.

La decisione di rinunciare al torneo canadese rientra nella strategia di preparazione alla stagione sul cemento americano, superficie su cui Sinner si esprime al meglio. L’obiettivo è arrivare al top della condizione in vista degli US Open, ultimo Slam della stagione.

Oltre a Sinner, anche Novak Djokovic e Jack Draper hanno comunicato il loro ritiro da Toronto. I tre tennisti occupano rispettivamente la prima, la sesta e la quinta posizione nel ranking ATP.

Il prossimo torneo in cui è atteso Sinner sarà il Masters 1000 di Cincinnati, in programma a partire dal 11 agosto. Proprio in Ohio, lo scorso anno, l’azzurro ha conquistato un importante successo che gli ha consentito di consolidare la sua ascesa tra i big del tennis mondiale. Il torneo rappresenterà un test fondamentale in vista dello Slam statunitense.

Gli US Open 2025 si disputeranno a New York dal 24 agosto al 7 settembre. Sinner arriverà da campione in carica, dopo la vittoria ottenuta nella passata edizione contro l’americano Taylor Fritz in finale. Anche quest’anno, il tennista italiano punta con decisione alla conquista del titolo.