ATP Finals Torino 2024: il calendario di Jannik Sinner, numero uno al mondo

Le ATP Finals 2024, in programma dal 10 al 17 novembre a Torino, vedranno la partecipazione dei migliori otto tennisti del mondo. Jannik Sinner, attuale numero 1 del ranking ATP, è inserito nel Gruppo Ilie Nastase insieme a Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex De Minaur. L'altro girone, denominato Gruppo John Newcombe, comprende Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Casper Ruud e Andrey Rublev.

Il torneo si svolgerà presso la Inalpi Arena di Torino, con la fase a gironi prevista dal 10 al 15 novembre. Le semifinali si terranno il 16 novembre, mentre la finale è in programma per il 17 novembre alle ore 18:00.

Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV. Inoltre, una partita al giorno sarà disponibile in chiaro sui canali RAI e sulla piattaforma RaiPlay.

Sinner, reduce da una stagione straordinaria con vittorie agli Australian Open e agli US Open, punta a conquistare il titolo delle ATP Finals dopo la finale raggiunta lo scorso anno. Il tennista altoatesino ha già affrontato e sconfitto avversari di alto livello durante la stagione, consolidando la sua posizione al vertice del tennis mondiale.

L'evento rappresenta un'opportunità unica per gli appassionati di tennis di assistere a incontri di altissimo livello, con i migliori giocatori del circuito pronti a sfidarsi per il prestigioso titolo di campione delle ATP Finals.