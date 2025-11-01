Harrison Ford accusa Trump: Ignoranza sul clima, una minaccia globale

Harrison Ford ha espresso forti critiche verso l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definendo le sue posizioni sul cambiamento climatico pericolose e allarmanti. In un’intervista rilasciata a The Guardian, l’attore americano ha dichiarato che l’atteggiamento dell’ex leader Usa nei confronti delle misure ambientali “lo spaventa a morte”.

Secondo Ford, Trump “non ha politiche, ma soltanto capricci”. L’attore ha descritto come a preoccupare siano la “ignoranza, l’arroganza e le bugie” che, a suo avviso, caratterizzano l’approccio dell’ex presidente. Ha aggiunto che Trump sarebbe “uno strumento dello status quo” che continua a trarre vantaggio economico mentre la crisi ambientale globale peggiora.

Ford, 83 anni, noto per i ruoli iconici in saghe come Star Wars e Indiana Jones, ha rincarato la dose affermando: “Non conosco un criminale più grande nella storia”, riferendosi all’impatto politico e culturale di Trump sul tema ambientale.

Durante un discorso alle Nazioni Unite il mese precedente, Trump aveva definito il riscaldamento globale “la più grande truffa mai perpetrata”, invitando a respingere le politiche ambientali e a tornare a “fonti energetiche tradizionali” e a “confini forti”.

Ford, da anni impegnato in iniziative per la tutela dell’ambiente, ha commentato anche le note critiche di Trump verso l’energia eolica, affermando che l’ex presidente “non ha mai visto una turbina dorata”. L’attore ha definito le sue posizioni sul clima “una chiara espressione di ignoranza, arroganza e sotterfugio intenzionale”.